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Общество
4 млрд оттенков коррупции
03 августа 2020, 15:08

Суд обязал «Аэрофлот» выплатить вдове погибшего во время рейса пилота 29,7 млн рублей

Перевозчик ранее выплачивать компенсацию супруге пилота отказывался, мотивируя свое решение тем, что Ахметов умер не в кабине самолета, а значит, не во время исполнения служебных обязанностей

Суд обязал «Аэрофлот» выплатить вдове погибшего во время рейса пилота 29,7 млн рублей

Кировский райсуд Омска обязал авиакомпанию «Аэрофлот» выплатить 29,7 млн рублей вдове пилота Дамира Ахметова, который скончался во время выполнения рейса. Перевозчик ранее выплачивать компенсацию супруге пилота отказывался, мотивируя свое решение тем, что Ахметов умер не в кабине самолета, а значит, не во время исполнения служебных обязанностей.

Согласно трудовому контакту, «Аэрофлот» обязан выплачивать родственникам пилотов, погибших на работе, компенсацию в размере 10 среднегодовых зарплат. В случае Дамира Ахметова сумма компенсации составляет 29,7 млн рублей. Вдова пилота также просила суд взыскать с авиакомпании компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей в пользу каждого члена семьи (жена, дочь и сын).

Портал БК55.ru сообщает, что представитель «Аэрофлота» Светлана Есипова настаивала на том, что Дамир Ахметов не выполнял свои обязанности в момент смерти, так как находился без сознания, а работодатель «не сделал ничего, чтобы у него остановилось сердце».

Дамир Ахметов скончался в ноябре 2019 года во время рейса Москва — Анапа. Пилоту стало плохо во время полета, поэтому борт экстренно сел в Ростове-на-Дону. Местные врачи спасти летчика не смогли. При этом в «Аэрофлоте» заявили, что Ахметов скончался в вестибюле самолета, то есть не во время работы, поэтому компенсация родственникам не полагается.

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