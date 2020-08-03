СКР возбудил уголовное дело по факту драки десантников и росгвардейцев в Парке Горького
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту драки между десантниками и сотрудниками Росгвардии в Парке Горького во время празднования дня ВДВ. Дело заведено по факту применения насилия в отношении представителя власти
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту драки между десантниками и сотрудниками Росгвардии в Парке Горького во время празднования дня ВДВ. Дело заведено по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Согласно материалам следствия, 2 августа во время праздничных мероприятий в Парке Горького сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка со стороны десантников. В результате возникшего конфликта двое силовиков получили травмы.
В СКР также сообщили о задержании зачинщика драки и установлении личностей всех участников конфликта.
Ранее сообщалось, что потасовка началась после того, как силовики задержали одного из пьяных десантников. Товарищи попытались отбить десантников, а на помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские. По его словам одного из очевидцев, первый удар нанес «мужик в тельняшке», за что «ему прилетело дубинкой по хребту»