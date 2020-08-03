03 августа 2020, 14:41
Бывший генсек РФС назвал Российскую премьер-лигу «посмешищем»
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союз Анатолий Воробьев заявил о постоянно падающем уровне Российской премьер-лиги и назвал национальный чемпионат «посмешищем»
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев заявил о постоянно падающем уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) и назвал национальный чемпионат «посмешищем».
«Градиент падения очень высок, особенно в постковидной части это превратилось уже в некое посмешище», - заявил Анатолий Воробьев, слова которого приводит РБК.
Бывший генсек РФС отметил, что посмешищем РПЛ считает не только он, «но и вся футбольная общественность». В этой связи он призвал руководство союза добровольно уйти в отставку.
Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 8 августа. Победителем чемпионата нынешнего сезона стал петербургский «Зенит».