Доля предпринимательских доходов из-за пандемии коронавируса впервые за 20 лет упала на 3,5%
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%. По данным Росстата, это самое низкое квартальное значение с 2000 года
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%. По данным Росстата, это самое низкое квартальное значение с 2000 года.
Предпринимательские доходы включают в себя зарплаты индивидуальных предпринимателей, доходы от сдачи в аренду жилья и другого имущества, а также авторские вознаграждения и бонусы.
В Росстате подсчитали, что во втором квартале, который пришелся на пандемию коронавируса и самые жесткие карантинные ограничения, доходы от предпринимательской деятельности составили около 512 млрд рублей. Это на 300 млрд меньше, чем в первом квартале 2020 года, сообщает РБК.
Самыми пострадавшими сферами предпринимательской деятельности Росстат назвал торговлю, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, спорт, организацию массовых мероприятий.