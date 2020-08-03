Резонансное уголовное дело сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных
Дело двух старших сестер Кристины и Ангелины Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного, будет рассматриваться Мосгорсудом с участием коллегии присяжных
Дело двух старших сестер Кристины и Ангелины Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного, будет рассматриваться Мосгорсудом с участием коллегии присяжных. Такое решение было принято в рамках предварительных слушаний. На рассмотрении дела судом присяжных настаивают адвокаты сестер.
Дело младшей сестры - Марии Хачатурян - будет рассматриваться отдельно, так как девушка была признана невменяемой. Гособвинение предложило применить к ней меры медицинского характера, сообщает Znak.com.
Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве своего отца, которое, по версии следствия, было совершено по предварительному сговору. Девушкам на момент убийства было 17, 18 и 19 лет.
Обвиняемые рассказали, что отец годами истязал их, насиловал, заставлял выполнять роль рабынь, а из-за синяков и ран они не могли посещать школу. Михаил Хачатурян имел в своем арсенале большое количество оружия, которое угрожал «испытать на дочерях». Защита настаивала на переквалификации обвинения на самооборону, однако прокуратура выступила против этого. Сестрам оставили в силе обвинение в убийстве по сговору.