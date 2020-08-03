Сергей Фургал отказался от услуг своего адвоката во время допроса в Следственном комитете
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг своего адвоката Бориса Кожемякина. Об этом он сообщил во время очередного допроса в Следственном комитете
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг своего адвоката Бориса Кожемякина. Об этом он сообщил во время очередного допроса в Следственном комитете.
Борис Кожемякин в беседе порталом Znak.com заявил, что ему неизвестны причины такого поступка Сергея Фургала. «У нас был контракт, по которому Фургал мог отказаться от моих услуг в любой момент», - отметил адвокат.
Пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко ранее сообщила, что родственники экс-губернатора не знают, кто нанял адвоката Бориса Кожемякина.
Сейчас у экс-главы Хабаровского края остались два адвоката: Марина Горбачева и Максим Самойлов. При этом следствие заявило об их отводе, так как они представляли интересы бывшего партнера Фургала по бизнесу Николая Мистрюкова, на показаниях которого строится обвинение в адрес бывшего губернатора.