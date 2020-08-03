03 августа 2020, 12:55
Советовавший россиянам меньше есть депутат-единоросс отчитался от доходе в размере 4 копеек
Свердловский депутат от «Единой России» Илья Гаффнер, который ранее советовал россиянам меньше есть, задекларировал доход за 2019 год в размере 4 копеек
Свердловский депутат от «Единой России» Илья Гаффнер, который ранее советовал россиянам меньше есть, задекларировал доход за 2019 год в размере 4 копеек.
Согласно декларации, в пользовании Ильи Гаффнера имеется квартира площадью 66,6 кв.м. Трое несовершеннолетних детей депутата имеют в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 кв.м.
Напомним, в 2015 году свердловский единоросс прославился тем, что посоветовал российским гражданам, которые жалуются на нехватку денег, «поменьше есть». В июле 2016 года Гаффнера признали банкротом и оштрафовали за сокрытие доходов при банкротстве.