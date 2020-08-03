03 августа 2020, 12:46
Роспотребнадзор сообщил об опасности облучения россиян из-за массовых КТ-исследований
Роспотребнадзор предупредил об опасности массового облучения населения из-за частого проведения компьютерной томографии для выявления коронавирусной инфекции
Роспотребнадзор предупредил об опасности массового облучения населения из-за частого проведения компьютерной томографии для выявления коронавирусной инфекции.
В ведомстве «Интерфаксу» сообщили, что в период с марта по июнь произошел рост коллективной дозы облучения в полтора раза в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это может потенциально привести к радиационно-индуцированным заболеваниям у жителей.
Сотрудники Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени Рамзаева изучат последствия массового КТ для здоровья граждан. Они уже начали сбор данных о количестве выполненных КТ-исследований в российских регионах и отдельных медучреждениях.