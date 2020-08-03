03 августа 2020, 11:52
Счетная палата выявила недостачу 107 млн рублей при реконструкции ВПП в «Домодедово»
Счетная палата Росси выявила недостачу в размере 107,2 млн рублей при проведении работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Домодедово»
Фото: ТАСС
Счетная палата Росси выявила недостачу в размере 107,2 млн рублей при проведении работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Домодедово». Ущерб государственному бюджету был причинен из-за слабого контроля строительных работ со стороны Росавиации.
В 2018 году недостача составила 46,7 млн рублей. Тогда причины ее возникновения и виновные так и не были установлены. В 2019 году при инвентаризации сумма недостачи выросла на 55,3 млн рублей и еще 5,2 млн рублей недостачи были выявлены по контракту реконструкции аэродромных объектов «Домодедово» от 2014 года, сообщает «Росбалт».
В СП сообщили, что общая сумма ущерба бюджету составила 107,2 млн рублей.