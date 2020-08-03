Польские власти оштрафовали «Газпром» на 57 млн долларов за отказ сотрудничать с антимонопольным ведомством
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей UOKiK назначило российскому «Газпрому» штраф в размере 213 млн злотых (57 млн долларов) за отказ от сотрудничества с антимонопольными органами
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей UOKiK назначило российскому «Газпрому» штраф в размере 213 млн злотых (57 млн долларов) за отказ от сотрудничества с антимонопольными органами.
Польские антимонопольные влачи в настоящее время проводят расследование, связанное с газопроводом «Северный поток - 2». По версии Варшавы, предназначенный для экспорта российского газа трубопровод укрепит и так доминирующее положение «Газпрома» на европейском рынке. Это в свою очередь угрожает энергетической безопасности ЕС, сообщает Reuters.
Ранее UOKiK в рамках данного расследования оштрафовал на 40 млн евро одного из участников проекта - компанию Engie, которая отказалась предоставить документы и другую необходимую для расследования информацию.