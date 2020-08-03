03 августа 2020, 11:20
В России выявили 5 394 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось до 856 264 человек. За последние сутки было выявлено 5 394 новых случаев заражения. Одновременно с этим сообщается, что число выздоровевших выросло до 653 593 человек
Фото: rtvi.com
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось до 856 264 человек. За последние сутки было выявлено 5 394 новых случаев заражения. Одновременно с этим сообщается, что число выздоровевших выросло до 653 593 человек.
За сутки в больницах скончались 79 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число умерших составило 14 207 человек.
В Москве за сутки выявили 693 новых заражений, в Московской области – 160, в Санкт-Петербурге – 160, в Нижегородской области – 139, в Свердловской области – 196, в Ханты-Мансийском АО – 172, в Иркутской области – 140.