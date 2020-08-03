Журналиста Ивана Сафронова посадили в одну камеру вместе с подозреваемым в терроризме
Бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, посадили в камеру следственного изолятора вместе с подозреваемым в терроризме
Бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, посадили в камеру следственного изолятора вместе с подозреваемым в терроризме.
Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила в Facebook, что подозреваемый в терроризме – иностранец и мусульманин. Правозащитников беспокоит, что он может оказаться тем человеком, которого ранее сажали в карцер за драку. «Он очень конфликтный человек, поэтому если это действительно он (а описание совпадает), то это нехорошо. Мы договорились с Иваном, что через неделю снова вернемся к этому вопросу», - сообщила Марина Литвинович.
Напомним, что Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии следствия, бывший журналист якобы осуществлял сбор и передачу секретных сведений о российских военных разработках спецслужбам Чехии. Сам Сафронов своей вины не признает.