В интернете выставили на продажу базу данных миллиона автовладельцев Москвы и Подмосковья
В интернете появилась в продаже база данных более миллиона автомобилистов из Москвы и Московской области. Стоимость этой базы оценивается в 1,5 тысячи долларов
В интернете появилась в продаже база данных более миллиона автомобилистов из Москвы и Московской области. Стоимость этой базы оценивается в 1,5 тысячи долларов.
По данным «Коммеранта», персональные данные столичных автовладельцев появились 24 июля на форуме, на котором регулярно продают базы данных и организаций. Она представляет из себя файлы Excel примерно на один миллион строк с данными, актуальными на конец 2019 года. В базе содержатся VIN-коды и номера паспортов транспортного средства (ПТС), имена и телефоны владельцев автомобилей.
Эксперты по кибербезопасности считают, что эту базу могут купить автоугонщики и мошенники. Последние могут проводить различные мошенничества, в том числе с участием в ДТП, с оплатой штрафов и с оформлением поддельных госномеров.
Основатель DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что базу автомобилистов продает инсайдер в крупной страховой компании или союзе, которого «никто особенно не ищет».