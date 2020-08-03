03 августа 2020, 08:09
В Дагестане бухгалтер детского сада похитила у организации 4,5 млн рублей
В Левашинском районе Дагестана бухгалтера детского сада обвинили в хищении 4,5 млн рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере»
В Левашинском районе Дагестана бухгалтера детского сада обвинили в хищении 4,5 млн рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Согласно материалам следствия, бухгалтер детского сада перечислила похищенные деньги на свою банковскую карту, а также карты своих родственников.
Похищенные обвиняемой деньги были предназначены для отчислений в налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.
В рамках уголовного дела суд наложил арест на квартиру бухгалтера в качестве обеспечительной меры по возмещению ущерба.