Космический корабль компании Илона Маска благополучно вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, вернулся на Землю. Вечером 2 августа по московскому времени Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном, приводнился в Мексиканском заливе
Космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, вернулся на Землю. Вечером 2 августа по московскому времени Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном, приводнился в Мексиканском заливе.
«Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon», — написал Илон Маск. Президент США Дональд Трамп также поздравил с успешным полетом в космос и возвращением всех, кто к этому причастен. Глава Белого дома отметил, что астронавты совершили первое приводнение за 45 лет.
Crew Dragon отправился к Международной космической станции (МКС) 30 мая. Для SpaceX это был первый пилотируемый полет в космос, а для США — первый с 2011 года полет на собственном корабле, а не на российских кораблях «Союз». На МКС американский корабль провел 60 дней.