Минздрав Абхазии предупредил о возможной вспышке коронавируса из-за открытия границ для россиян
Минздрав Абхазии предупредил об ухудшении эпидемиологической обстановки в республике в связи с открытием границ для россиян. В этой связи ведомство и оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19 предложили ввести ограничения на границе
Министерство здравоохранения Абхазии предупредило об ухудшении эпидемиологической обстановки в республике в связи с открытием границ для россиян. В этой связи ведомство и оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19 предложили ввести ограничения на границе.
Замглавы абхазского Минздрава Алхас Конджария заявил, что еще до открытия границы была зафиксирована вспышка COVID-19 среди местного населения. Уже сейчас медикам сложно справляться с большим потоком пациентов, а «прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнемся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще».
По словам г-на Конджария, для Минздрава одномоментное открытие границы для россиян стало неожиданным. «Граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», - заявил чиновник, слова которого приводит РБК.
Оперативный штаб в свою очередь предложил ввести на границе с Россией по реке Псоу ограничительные меры. В штабе считают, что все въезжающие должны иметь при себе справки об отсутствии коронавируса.
Власти Абхазии приняли решение открыть границы для россиян с 1 августа. Только за первые сутки границу пересекли около 7,5 тысяч человек.