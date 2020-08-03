В России вступил в силу запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
В России 3 августа вступили в силу новые правила регулирования электронных кошельков. Теперь пользователи сервисов «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька» WebMoney, PayPal, VK Pay и других не смогут вносить наличные на свои счета через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи
В России 3 августа вступили в силу новые правила регулирования электронных кошельков. Теперь пользователи сервисов «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька» WebMoney, PayPal, VK Pay и других не смогут вносить наличные на свои счета через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи.
Согласно поправкам в федеральный закон «О национальной платежной системе», для пополнения онлайн-кошелька пользователю необходимо будет идентифицироваться и привязать к нему банковский счет, сообщает РБК.
Новые правила также коснутся транспортных карт в некоторых регионах, в частности, в Липецкой, Ивановской и Московской областях, а также в Великом Новгороде. Пополнить баланс транспортных карт теперь можно в отделениях банков, через банковский терминал или по платежной ссылке.