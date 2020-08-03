03 августа 2020, 02:42
Минфин предложил сократить расходы бюджета на оборону и космос
Также Минфин предлагает сократить финансирование программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса»: в 2021 году — на 849,4 млн рублей, в 2022—2023 годах — на 840 млн рублей
Министерство финансов России предложило властям сократить объем финансирования государственной программы «Обеспечение обороноспособности страны».
По этой программе в 2021 году планируется сократить финансирование примерно на 121 млрд рублей, в 2022 году — на 128 млрд рублей, в 2023 году — на 73 млрд рублей.
Также Минфин предлагает сократить финансирование программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса»: в 2021 году — на 849,4 млн рублей, в 2022—2023 годах — на 840 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Сократить могут и расходы бюджета на программы «Роскосмоса». Космические программы могут недополучить около 60 млрд рублей.