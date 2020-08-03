В Парке Горького десантники подрались с росгвардейцами из-за просьбы вести себя скромнее
В Москве в Парке Горького десантники, праздновавшие профессиональный праздник, подрались с сотрудниками Росгвардии. После инцидента были задержаны четыре человека
В Москве в Парке Горького десантники, праздновавшие профессиональный праздник, подрались с сотрудниками Росгвардии. После инцидента были задержаны четыре человека.
Поводом для драки стала просьба силовиков к десантниками вести себя скромнее, не размахивать флагом ВДВ и не мешать другим посетителям парка.
В Росгвардии агентству ТАСС сообщили, что личности зачинщиков драки в настоящее время устанавливаются. Несколько человек были задержаны, но позже их отпустили.
В ведомстве также сообщили об одном пострадавшем в результате драки сотруднике.
День Воздушно-десантных войск в России традиционно отмечается 2 августа. В этом году исполняется 90 лет со дня образования этих войск.