В Краснодарском крае из-за туристов выросла заболеваемость коронавирусом
В Краснодарском крае спустя месяц после возобновления полноценного туристического сезона зафиксирован рост числа заразившихся коронавирусом
В Краснодарском крае спустя месяц после возобновления полноценного туристического сезона зафиксирован рост числа заразившихся коронавирусом.
В минувшие выходные на Кубани был побит рекорд по числу заражений COVID-19 - за последние сутки было выявлено 107 новых заболевших. Случаи инфицирования выявлены в 22 городах и районах, то есть в половине всех муниципальных образований региона.
В оперштабе по контролю за распространением коронавируса Краснодарского края объяснили резкий рост числа заразившихся в регионе «пренебрежением жителями и туристами правилами индивидуальной защиты». После карантина люди стали чаще общаться, при этом забывая о социальной дистанции и защитных масках.
В связи с ростом заболеваемости на Кубани увеличили число проверок соблюдения масочного режима в местах массового скопления людей.