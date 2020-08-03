Верховный суд отказался рассматривать иск родителей детей 16-18 лет к президенту
Верховный суд РФ отказался рассматривать коллективный иск российских родителей к президенту Владимиру Путину о нарушении прав детей старше 16 лет, на которых не распространяются выплаты в размере 10 тысяч рублей
Верховный суд РФ отказался рассматривать коллективный иск российских родителей к президенту Владимиру Путину о нарушении прав детей старше 16 лет, на которых не распространяются выплаты в размере 10 тысяч рублей в рамках поддержки семей во время пандемии коронавируса.
По какой причине ВС РФ отклонил иск родителей детей старшего возраста, не сообщается.
Иск к главе государства подал штаб московского муниципального депутата Юлии Галяминой.
Напомним, что президентские «коронавирусные» выплаты в размере 10 тысяч рублей распространяются на детей от 3 до 15 лет включительно. Детям в возрасте 16-18 лет выплаты не полагаются, что возмутило многих родителей.
В иске указывается, что детьми являются все несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в том числе и в возрасте от 16 до 18 лет, и они имеют равные права по сравнению с детьми более младшего возраста