В деле о гибели семьи чиновника на алтайской турбазе появился подозреваемый
Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели главы сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ Иосифа Кременских, его жены и двух детей на турбазе в селе Ая
Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели главы сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ Иосифа Кременских, его жены и двух детей на турбазе в селе Ая. Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
По версии следствия, чиновник и его семья погибли в результате отравления угарным газом.
57-летний Иосиф Кременских, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 11 лет приехали в село Ая Барнаула. Несколько дней они не выходили из своего номера, а 31 июля сотрудники турбазы обнаружили их мертвыми. Эксперты сообщили, что смерть наступила в ночь на 27 июля.
По делу о гибели четырех человек задержан директор туристической базы.