03 августа 2020, 00:05
Госкорпорация «Роскосмос» в 2021 году отправит на МКС двух космических туристов
Государственная корпорация «Роскосмос» планирует в следующем году отправить на Международную космическую станцию (МКС) двух космических туристов. Имена счастливчиков станут известны в начале 2021 года
Государственная корпорация «Роскосмос» планирует в следующем году отправить на Международную космическую станцию (МКС) двух космических туристов. Имена счастливчиков станут известны в начале 2021 года.
В корпорации сообщили, что согласно контракту от 2019 года с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, в конце 2021 года состоится запуск двух туристов в МКС, сообщает ТАСС.
Для отправки туристов на МКС будут использоваться пилотируемый корабль «Союз МС» и ракета-носитель «Союз-2». При этом предполетная подготовка будет проводиться за счет туристов.