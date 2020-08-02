В Измайловском парке Москвы несколько человек застряли на колесе обозрения
При движении колеса перевернулась одна из пустых кабинок. Из-за нее пришлось остановить движение всей конструкции.В соцсетях сообщают, что перевернулись несколько кабинок, в которых не было людей
Фото: mskgazeta.ru
В Москве посетители Измайловского парка застряли на аттракционе «Колесо обозрения».
По данным Telegram-канала Mash, при движении колеса перевернулась одна из пустых кабинок. Из-за нее пришлось остановить движение всей конструкции.В соцсетях сообщают, что перевернулись несколько кабинок, в которых не было людей.
Люди провели на высоте в кабинках как минимум 20 минут. Сведений о том, возобновил ли работу аттракцион, пока нет.