02 августа 2020, 09:53
Чрезвычайный комитет ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовал прогноз, согласно которому пандемия коронавируса продлится еще долгое время
Фото: coronavirusnew.ru
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовал прогноз, согласно которому пандемия коронавируса продлится еще долгое время.
В комитете заявили, что ситуация с коронавирусом в мире остается чрезвычайной. В этой связи ВОЗ заявила о важности последовательных мер стран по борьбе с инфекцией и призвала молодежь использовать все способы индивидуальной защиты для предотвращения распространения COVID-19.
Следующую оценку Чрезвычайный комитет ВОЗ даст ситуации с пандемией коронавирусной инфекции через 3 месяца.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день число заразившихся COVID-19 в мире составляет 17,5 млн человек. В России зарегистрировано более 845 тысяч заразившихся.