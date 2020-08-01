В Германии более 20 тысяч человек вышли на акцию против карантинных ограничений
В Берлине состоялась крупная акция протеста против введения властями ограничений в связи с пандемией коронавируса. В митинге приняли участие около 20 тысяч человек. Все они требовали признать 1 августа «Днем свободы» от пандемии
В Берлине состоялась крупная акция протеста против введения властями ограничений в связи с пандемией коронавируса. В митинге приняли участие около 20 тысяч человек. Все они требовали признать 1 августа «Днем свободы» от пандемии.
Акцию против карантинных ограничений была организована инициативой Querdenken 711 из Штутгарта. Эта организация занимается защитой основных свобод. При этом издание Berliner Morgenpost называет организацию собранием сторонников теорий заговора, правых экстремистов и ковид-диссидентов.
Сейчас в Германии наблюдается скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным органов власти, 26 июля было выявлено 389 новых случаев заражения, а 30 июля — уже 989 случаев.
Предполагается, что рост заболеваемости COVID-19 связан с завозом инфекции из-за границы. В этой связи власти приняли решение тестировать всех приезжих прямо в аэропортах.