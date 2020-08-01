Правозащитники заявили о грубых нарушениях в суде по делу Александра Шестуна
Совет Московской Хельсинской Группы выступил с открытым обращением по поводу грубых нарушений в отношении Александра Шестуна
Совет Московской Хельсинской Группы выступил с открытым обращением по поводу грубых нарушений в отношении Александра Шестуна.
Старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций — Московская Хельсинская Группа (МХГ) выступила с открытым обращением к Генеральному прокурору страны Игорю Краснову, Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, в Совет по правам человека при президенте России (председатель Валерий Фадеев) и к председателю Постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николаю Сванидзе.
Причина обращения - грубые нарушения принципа открытости и гласности судебного разбирательства (в Подольском городском суде Московской области), а также препятствия в доступе к правосудию и осуществлению справедливого судебного разбирательства в отношении Александра Шестуна - экс-главы Серпуховского района Подмосковья.
«Обращаемся к вам как представителям государственных институций, в чьи задачи входит защита и продвижение прав и свобод человека и гражданина. Непосредственным поводом для обращения послужили грубые нарушения принципа открытости и гласности судебного разбирательства, а также препятствия в доступе к правосудию и осуществлению справедливого судебного разбирательства в отношении Александра Шестуна.
Рассмотрение дела бывшего главы Серпуховского района А.В. Шестуна в ежедневном режиме серьезно нарушает права обвиняемого, не учитывая его состояние здоровья и возможности согласовывать позиции защиты. Требование к слушателям и журналистам предоставить справку об отсутствии вируса COVID-19 как обязательное условие их присутствия в открытом судебном заседании противоречит основополагающим принципам открытости и гласности судебного разбирательства.
В условиях, когда подсудимый каждый день вынужден проводить 3,5-4 часа в дороге из следственного изолятора, а заседания проходят с утра до позднего вечера в ежедневном режиме, он подвержен сильнейшему стрессу и попросту лишен возможности полноценного отдыха и подготовки к суду. Подобный график, установленный судьей Подольского городского суда Юферовой Т.В., не имеет под собой объективных оснований, подрывает здоровье человека, и так отягощенное целым рядом хронических заболеваний, обострившихся на фоне содержания в СИЗО и нескольких голодовок. Жалобы на состояние здоровья, нарушение сна, нечеткая дикция, медицинские справки, подтверждающие пониженное давление и уровень сахара выше нормы (при диагнозе - «сахарный диабет»), невозможность стоять и обморок - судьей во внимание не принимаются. Считаем, что действия судьи Юферевой и согласие с ними представителя прокуратуры представляют собой форму бесчеловечного обращения, создают серьезные препятствия в реализации права на защиту.
Не основано на законе требование судьи к слушателям и представителям СМИ о предоставлении справки об отсутствии вируса COVID-19. Оно создает искусственное препятствие для присутствия публики, нарушая фундаментальные принципы уголовного судопроизводства и еще более подрывая доверие к выносимому приговору. Настораживает и то, что такие требования в Подольском городском суде предъявляются только в процессе Шестуна. Подобные ограничения недопустимы - даже под предлогом и в условиях противодействия коронавирусной инфекции.
Московская Хельсинкская Группа продолжит следить за этим делом, в том числе, направляя на него своих наблюдателей. Ограничения на доступ публики должны быть сняты. График судебных заседаний должен оставлять время для полноценного отдыха и давать возможность подготовить ходатайства и жалобы, регулярно и в условиях конфиденциальности консультироваться с адвокатами и согласовать позиции защиты. Недопустимо и недостойно не принимать во внимание ухудшающееся состояние здоровья подсудимого, вызванное ежедневным конвоированием и продолжительными судебными заседаниями.
Совет Московской Хельсинкской Группы».
Напомним, 30 июля на судебное заседание по делу Шестнуа не допустила наблюдателя от МХГ Николая Кретова.
Комментируя ситуацию, правозащитник заявил: «Моей задачей было зафиксировать, насколько справедливо и законно все происходит с точки зрения международного права. Также я должен был наблюдать за соблюдением федеральных, конституционных российских законов. И я потерпел неудачу в своей миссии, поскольку меня не допустили на сам процесс, по решению судьи Юферовой. При этом никаких пояснений, кроме того, что она запретила присутствовать людям без справки об отсутствии коронавируса, она не дала. И никаких письменных распоряжений нет, никаких правовых оснований для такого запрета также нет. Никакой информации ни на сайте суда, ни в самом суде о таких запретах также нет. При этом открытость судебных процессов зафиксирована в федеральных законах, происходящее им противоречит, как противоречит и Конституции, и международному праву. Это решение, доведенное до слушателей в какой-то определенный момент времени, нарушает все положения. Как я понял, в этом же суде множество процессов проходит с допуском слушателей. Поэтому я составил акт, подтверждающий этот факт, и дальше последуют жалобы».
Для справки: Дело Александра Шестуна рассматривается Подольским городским судом. В последнии недели заседания проводятся фактически в ежедневное режиме, что не дает возможности отдохнуть обвиняемому, не дает возможности подготовиться к суду адвокатам. Кроме этого судья Юферова не дает реальной возможности Шестуну встретиться со своими несовершеннолетними детьми. Экс-глава Серпуховского района выступил против такого рода действий со стороны суда, потребовав соблюдения его прав. Получив отказ, он объявил голодовку.