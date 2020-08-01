01 августа 2020, 13:04
Россия может полностью возобновить международное авиасообщение 11 августа
Россия может полностью открыть международное авиасообщение 11 августа. Этот вопрос недавно обсуждался на совещании у вице-премьера России Татьяны Голиковой
Россия может полностью открыть международное авиасообщение 11 августа. Этот вопрос недавно обсуждался на совещании у вице-премьера России Татьяны Голиковой, сообщает ТАСС.
Официально в правительстве пока никаких дат открытия международного авиасообщения не называли.
Напомним, что с 1 августа возобновляются рейсы из России в Турцию, Великобританию и Танзанию. Список разрешенных для въезда стран будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.