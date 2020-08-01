01 августа 2020, 12:49
В аэропорту «Шереметьево» бензовоз врезался в самолет. Есть пострадавшие
В экстренных службах сообщили, что при маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. В лайнере пассажиров не было
Фото: Telegram-канал Aviaincidents
В московском аэропорту «Шереметьево» утром в субботу, 1 августа, бензовоз врезался в пассажирский самолет компании «Аэрофлот».
Издание Baza сообщает, что из-за полученных повреждений самолет Airbus 321 отстранили от полетов.
По данным ТАСС, в результате происшествия пострадал один человек - сотрудник «Шереметьево».
В экстренных службах сообщили, что при маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. В лайнере пассажиров не было.