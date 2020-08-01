Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в октябре
Исследовательский центр Гамалеи сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко
Исследовательский центр Гамалеи сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
По словам министра, клинические исследования препарата по профилактике коронавируса уже завершены, а сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации вакцины.
В Минздраве также сообщили, что первыми прививки от COVID-19 сделают медицинские работники и учителя. Для всех остальных вакцина станет доступна в октябре текущего года.
По данным на утро 1 августа, в России за весь период наблюдения зарегистрировано 845 443 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них на сегодняшний день полностью вылечились 646 524 человек. За минувшие сутки выявлено 5 462 новых случаев заражения.