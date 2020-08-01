Россия усилила контроль за выезжающими в Белоруссию гражданами
Российские власти ужесточили контроль на сухопутной границе с Белоруссией. Это может быть связано с задержанием в Минске бойцов ЧВК «Вагнер». В связи с дополнительной проверкой на границе возникли многокилометровые пробки
Российские власти ужесточили контроль на сухопутной границе с Белоруссией. Это может быть связано с задержанием в Минске бойцов ЧВК «Вагнер». В связи с дополнительной проверкой на границе возникли многокилометровые пробки.
Белорусское издание Tut.by сообщает, что от российского правительства поступило указание записывать данные всех, кто пересекает российско-белорусскую границу в обе стороны.
В посольстве Белоруссии в Москве подтвердили, что получили от Москвы информацию об усилении пограничного контроля. В дипмиссии связали новые правила с расширением категорий граждан, которым разрешено пересекать границу и ростом пассажиропотоком.
«По заверениям российской стороны, ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки», - заявили белорусские дипломаты.