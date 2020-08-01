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Общество
Картель пригородного назначения
01 августа 2020, 01:16

Россия усилила контроль за выезжающими в Белоруссию гражданами

Российские власти ужесточили контроль на сухопутной границе с Белоруссией. Это может быть связано с задержанием в Минске бойцов ЧВК «Вагнер». В связи с дополнительной проверкой на границе возникли многокилометровые пробки

Россия усилила контроль за выезжающими в Белоруссию гражданами

Российские власти ужесточили контроль на сухопутной границе с Белоруссией. Это может быть связано с задержанием в Минске бойцов ЧВК «Вагнер». В связи с дополнительной проверкой на границе возникли многокилометровые пробки.

Белорусское издание Tut.by сообщает, что от российского правительства поступило указание записывать данные всех, кто пересекает российско-белорусскую границу в обе стороны.

В посольстве Белоруссии в Москве подтвердили, что получили от Москвы информацию об усилении пограничного контроля. В дипмиссии связали новые правила с расширением категорий граждан, которым разрешено пересекать границу и ростом пассажиропотоком.

«По заверениям российской стороны, ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки», - заявили белорусские дипломаты.

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