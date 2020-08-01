В Алтайском крае на турбазе обнаружили мертвыми семью регионального чиновника
Погибшие – члены семьи начальника сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края 51-летнего Иосифа Кременских
В Алтайском крае на турбазе неподалеку от озера Ая погибла семья регионального чиновника из четырех человек. Причина их смерти пока неизвестна.
Telegram-канал Life Shot сообщает, что погибшие – члены семьи начальника сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края 51-летнего Иосифа Кременских.
Тела двух взрослых и двух детей были обнаружены при вскрытии номера. Постояльцы должны были выехать 31 июля, но к сотрудникам турбазы в назначенный срок они не обратились.
Следственный комитет России по факту гибели четырех человек возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.
Также сообщается о пожаре на турбазе «Горное солнце» в Алтайском районе Алтайского края. Постояльцы рассказали, что возгорание началось ночью, а звуков пожарной сигнализации слышно не было. В ожидании спасателей и врачей людям пришлось выпрыгивать из окон. В результате происшествия пострадали пять человек.