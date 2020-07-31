«Роснефть» сократила зарплаты сотрудникам, переведенным на удаленку из-за коронавируса
Государственная компания «Роснефть» сократила зарплаты сотрудникам центрального аппарата на 25% с 1 октября текущего года в связи с сокращением рабочей недели. Зарплату сократят сотрудникам, переведенным на удаленную работу из-за пандемии коронавируса
Государственная компания «Роснефть» сократила зарплаты сотрудникам центрального аппарата на 25% с 1 октября текущего года в связи с сокращением рабочей недели. Зарплату сократят сотрудникам, переведенным на удаленную работу из-за пандемии коронавируса.
Сейчас в удаленном режиме работает 84% сотрудников центрального аппарата «Роснефти». С 1 октября их переведут на 30-часовую рабочую неделю «в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией».
Сокращенная неделя действует до снятия ограничительных мер в связи с распространением и профилактикой коронавируса решением «уполномоченного органа управления компании», сообщает «КоммерсантЪ».
Также сообщается, что по итогам первого квартала 2020 года госкомпания получила 156 млрд рублей убытка по МСФО.