Жену погибшего рэпера Энди Картрайта задержали в рамках дела об убийстве
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали супругу умершего от передозировки наркотиков рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали супругу умершего от передозировки наркотиков рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал.
По данным «Фонтанки», женщина задержана на двое суток в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ (Убийство).
Прокуратура и Следственный комитет объяснили задержание Марины Кохал «гуманитарными соображениями». Силовики считают, что поклонники Энди Картрайта могут отомстить ей за смерть кумира.
В рамках дела назначены две экспертизы — судебно-медицинская, для установления причины смерти, и гистологическая, для исследования тканей.
Ранее сообщалось, что после смерти Энди Картрайта его супруга расчленила тело, чтобы спрятать останки. Женщина объяснила свой поступок тем, что музыкант скончался от передозировки наркотиков, а она хотела избавить его от «бесславной» смерти.