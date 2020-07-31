Президент Владимир Путин подписал закон о проведении трехдневных выборов
Напомним, что в России всегда выборы и референдумы проходили в один день, однако голосование по вопросу внесения поправок к Конституции РФ в этом году решили растянуть на неделю под предлогом пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает проводить трехдневное голосование на выборах разного уровня и референдумах.
Согласно тексту закона, избирательная комиссия, организующая выборы, может провести голосование «в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней».
Напомним, что в России всегда выборы и референдумы проходили в один день, однако голосование по вопросу внесения поправок к Конституции РФ в этом году решили растянуть на неделю под предлогом пандемии коронавируса. После голосования Центризбирком предложил распространить практику многодневного голосования на все выборы, а Госдума оперативно приняла соответствующий законопроект.
Оппозиция выступает против многодневного голосования, так как это создает широкие возможности для фальсификации итогов выборов.