Роспотребнадзор рекомендовал гражданам не бронировать туры задолго до поездки
Роспотребнадзор рекомендовал гражданам отказаться от бронирования туров за границу задолго до планируемой даты поездки, чтобы потом не возникло проблем с возвратом денег
Роспотребнадзор рекомендовал гражданам отказаться от бронирования туров за границу задолго до планируемой даты поездки, чтобы потом не возникло проблем с возвратом денег.
В ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка в зарубежных странах меняется довольно быстро, поэтому лучше принимать окончательное решение о поездке за несколько дней до нее. В противном случае есть риск, что поездка может сорваться.
Также Роспотребнадзор напомнил туристам о необходимости соблюдения социальной дистанции во время путешествия, а также стараться селиться в отдельных номерах качественных гостиниц, а не хостелов с массовым размещением.
Пищу туристам рекомендуется принимать в номере, а не в общественных местах. Также Роспотребнадзор советует исключить из меню блюда из мяса диких животных.