Московские магазины перестали обслуживать клиентов без защитных масок и перчаток
Если некоторое время назад столичные магазины ослабили контроль за клиентами, нарушающими масочный режим, то теперь сотрудники в ночь отказываются обслуживать людей без средств защиты
Жители Москвы в социальных сетях стали массово жаловаться на отказ магазинов обслуживать их без защитных масок и перчаток. Если некоторое время назад столичные магазины ослабили контроль за клиентами, нарушающими масочный режим, то теперь сотрудники в ночь отказываются обслуживать людей без средств защиты.
Напомним, что масочный и перчаточный режимы в Москвы были введены в середине мая и действуют до сих пор. Однако с наступлением жаркой погоды многие стали отказываться от использования средств защиты.
Городские власти решили напомнить гражданам о том, что масочный режим никто не отменял, и оштрафовали более шести тысяч торговых предприятий за нарушение требований Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса. Торговые точки суммарно должны выплатить 600 млн рублей в виде штрафов.
Также власти стали проводить регулярные рейды в общественном транспорте. На некоторых станциях метро дежурные перестали пускать пассажиров без защитных масок и перчаток.