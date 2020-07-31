Мэрия Москвы передумала полностью избавляться от неэкологичных автобусов в пользу электробусов
Московские власти отказались от своих планов полностью заменить к 2030 году городские автобусы на более экологичные электробусы. Как оказалось, концепция перехода на «экологичный транспорт» изначально не предполагала полного отказа от эксплуатации автобусов и автобусных парков
Московские власти отказались от своих планов полностью заменить к 2030 году городские автобусы на более экологичные электробусы. Как оказалось, концепция перехода на «экологичный транспорт» изначально не предполагала полного отказа от эксплуатации автобусов и автобусных парков.
Об отказе мэрии Москвы от дизельных автобусов говорилось в госпрограмме 2011 года «Развитие транспортной системы». В тексте программы было указано, что с 2021 года предусматривается приобретение исключительно электробусов для использования на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта, а также переоборудование автобусных парков и других объектов транспортной инфраструктуры, создание сети станций для подзярядки электробусов.
В 2018 году на сайте мэрии сообщалось, что «все автобусы Москвы к 2030 году будут электрическими», а в декабре 2019 года Сергей Собянин в своем выступлении в Мосгордуме подтвердил, что город «практически полностью» откажется от закупок дизельных автобусов», сообщают «Новые известия».
Однако в действительности все оказалось не так. Об истинных планах московской мэрии стало известно благодаря скандалу со строительством под окнами жилых домов нового автобусного парка в столичном районе Митино. При этом в проекте бюджета города на 2020-2022 годы указана закупка 1860 дизельных автобусов. Позже в Twitter «Московский транспорт» появилась информация о закупке 1184 автобусов в 2020 году и еще 676 автобусов в 2021-2022 гг.
Что касается строительства автобусного парка в Митино, то изначально он проектировался как троллейбусное предприятие, которое планировало перепрофилировать в электробусное депо.
Весной 2020 года депутат Мосгордумы Дарья Беседина направила запрос в адрес Департамента транспорта с просьбой разъяснить, зачем троллейбусные парки переделываются в автобусные, если автобусы с 2021 года перестанут закупать. Ответ от ведомства пришел, однако его текст публиковать нельзя, так как он проходит под грифом для служебного пользования и подлежит возврату в Управление документального обеспечения Дептранса. «Новые известия» сообщают, что в ответе говорилось о планах властей закупить в 2020 году дизельные автобусы, в том числе для мобилизационной готовности.