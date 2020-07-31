31 июля 2020, 13:58
Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации пациентов с коронавирусом
В рекомендациях ведомства прописаны правила оказания помощи пациентам, а также оздоровления медицинских работников, которые лечат больных с COVID-19
Министерство здравоохранения России подготовило рекомендации по реабилитации людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. В рекомендациях ведомства прописаны правила оказания помощи пациентам, а также оздоровления медицинских работников, которые лечат больных с COVID-19.
После выписки коронавирусные пациенты, которым оказывалась стационарная помощь, должны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. Именно столько, по данным Минздрава, должна длиться реабилитация после болезни на дому.
Затем пациента можно направить в медицинское учреждение, в том числе санаторно-курортные.
По данным на 31 июля, в России за весь период наблюдения зарегистрирован 839 981 случай заражения коронавирусом. Скончались 13 963 человек.