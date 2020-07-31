Бывший фигурант «московского дела» отсудил 250 тысяч рублей за незаконный арест
Бывший фигурант «московского дела» Сергей Фомин добился через суд компенсации за незаконное уголовное преследование. Суд назначил ему выплату в размере 250 тысяч рублей
Бывший фигурант «московского дела» Сергей Фомин добился через суд компенсации за незаконное уголовное преследование. Суд назначил ему выплату в размере 250 тысяч рублей.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что Сергей Фомин требовал компенсации в размере 793 тысяч рублей за незаконный арест, бездействие следователей, ночные обыски и создание негативного образа на государственном телевидении.
Фомин требовал выплатить ему 793 тысяч рублей за бездействие следствия, содержание под стражей, «обыски в ночное время и создание негативного образа на федеральных телеканалах».
Сергей Фомин работал волонтером в предвыборном штабе юриста Фонда борьбы с коррупцией и кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. После массовой акции протеста в столице против недопуска на выборы независимых кандидатов Фомина арестовали по делу об участии в «массовых беспорядках». Активист провел в СИЗО и под домашним арестом четыре месяца. В декабре 2019 года с него сняли обвинения и прекратили его дело за отсутствием состава преступления.