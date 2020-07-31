Генпрокуратура попросила суд конфисковать у генерала Таможенной службы имущество на 121 млн рублей
Генпрокуратура выявила несоответствие доходов и расходов у бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) генерала Александра Кизлыка
Генпрокуратура выявила несоответствие доходов и расходов у бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) генерала Александра Кизлыка. В этой связи ведомство намерено ходатайствовать об изъятии у таможенника имущества в пользу государства.
По данным прокуратуры, единственным источником доходов семьи Александра Кизлыка были заработная плата на занимаемой должности в ФТС и преподавательская деятельность. Супруга таможенника длительное время не работала.
При суммарном доходе супругов Кизлыков в период с 2001 по 2019 год в размере 34,7 млн рублей ими было приобретено и получено имущество на сумму более 121 млн рублей, сообщает РБК.
В списке выявленного имущества семьи генерала ФТС оказались наличные в рублях и валюте на сумму 89 млн рублей, два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 млн рублей, а также иконы, являющиеся культурной ценностью и имеющие особое историко-культурное значение.
Генпрокуратура обратилась в Мещанский райсуд Москвы с иском об изъятии у таможенника имущества стоимостью 121 млн рублей.
Напомним, что самого Александра Кизлыка обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По одному из эпизодов таможенника обвиняют в оказании помощи супруге посла России в Кении Дмитрия Максимычева в уходе от ответственности по делу о контрабанде.