31 июля 2020, 12:39
Биржевой курс евро на торгах подскочил до 87 рублей
Курс российского рубля падает уже больше десяти дней подряд. Аналитики называют причинами ослабления национальной валюты снижение ключевой ставки и отказ Центробанка продавать валюту
Биржевой курс евро на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 31 июля, подскочил до 87 рублей.
Сейчас евро торгуется на отметке 87,21 рубля, что на 57 копеек больше показателя предыдущего дня.
Биржевой курс доллара поднялся до 73, 34 рубля, прибавив 17 копеек.
Курс российского рубля падает уже больше десяти дней подряд. Аналитики называют причинами ослабления национальной валюты снижение ключевой ставки и отказ Центробанка продавать валюту, вырученную от продажи Сбербанка правительству.