31 июля 2020, 11:55
Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом
Дмитрий Артюхов рассказал, что его тесты на COVID-19 показали положительный результат. Все рабочие поездки он в связи с болезнью отложил и сейчас находится на самоизоляции
Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов заразился коронавирусной инфекцией. О своей болезни чиновник сообщил в соцсетях.
Дмитрий Артюхов рассказал, что его тесты на COVID-19 показали положительный результат. Все рабочие поездки он в связи с болезнью отложил и сейчас находится на самоизоляции.
По данным на 31 июля, в ЯНАО было выявлено за весь период наблюдения 11 016 заболевших коронавирусом. Из низ 77 человек скончались от осложнений. За последние сутки в регионе зарегистрировали 112 новых случаев заражения.