СКР возбудил против московского мундепа Юлии Галяминой дело по «дадинской» статье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по «дадинской» статье против муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Мундепа обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митинга
Следственный комитет возбудил уголовное дело по «дадинской» статье против муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Мундепа обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митинга.
По версии следствия, Юлия Галямина 15 июля призывала в интернете к участию в несогласованной акции против поправок к Конституции, а в течение предыдущих 180 суток ее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения публичных акций.
Юлия Галямина в беседе с «Медиазоной» заявила, что считает уголовное дело политическим давлением.