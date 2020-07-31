Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы из-за пандемии коронавируса
В своем Twitter Дональд Трамп написал, что лично он против проведения голосования по почте и заявил, что в противном случае выборы 2020 году будут «самыми неточными и мошенническими в истории»
Президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы президента страны, которые запланированы на ноябрь текущего года.
В своем Twitter Дональд Трамп написал, что лично он против проведения голосования по почте и заявил, что в противном случае выборы 2020 году будут «самыми неточными и мошенническими в истории». Голосование по почте планируется провести в связи с пандемией коронавируса.
«Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут должным образом и безопасно проголосовать?» — предложил Трамп.
Позже Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме пояснил, что хочет провести выборы в срок, но в обычном формате - когда избиратели голосуют на участках, а не по почте.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Дональд Трамп является основным кандидатом от Республиканской партии, а Демократическая партия выдвинула Джо Байдена.