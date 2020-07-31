Российские банки хотят списывать деньги со счетов граждан без их разрешения
Крупные российские банки планируют попросить у властей полномочий забирать деньги со счетов физических лиц без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения
Крупные российские банки планируют попросить у властей полномочий забирать деньги со счетов физических лиц без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения. С соответствующей инициативой выступил «Абсолют-банк».
Речь идет о списании денежных средств со счетов россиян за обслуживание в банке и кредитных платежей, сообщают «Известия».
В организации отметили, что согласно российскому закону банки не имеют права забирать деньги со счетов клиентов, по которым более года не обновлялись идентификационные данные. Из-за этого у клиентов копятся долги, а банки не получают причитающиеся им деньги.
Инициатива «Абсолют-банка» в случае ее одобрения позволит россиянам, которые, например, не сообщили своему банку о замене паспорта, избежать штрафов и неустоек, а банки смогут получать причитающиеся им деньги и предотвращать мошенничества со «спящими счетами».