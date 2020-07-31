31 июля 2020, 10:48
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 839 981 человека
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 482 новых случаев заражения. 161 человек скончался от вызванных коронавирусом осложнений
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 839 981 человека, из них полностью вылечились 638 410 человек.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 482 новых случаев заражения. 161 человек скончался от вызванных коронавирусом осложнений. Всего в стране умерло 13 963 пациентов.
В Москве за прошедшие сутки выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 144, в Санкт-Петербурге - 162, в Нижегородской области - 158, в Свердловской области - 215, в Ханты-Мансийском АО - 172, в Иркутской области - 148, в Красноярском крае - 141, в Ростовской области - 134.