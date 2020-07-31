Владимир Путин поручил ввести войска химической защиты в Усолье-Сибирское
Глава государства объяснил свое решение тем, что в этом городе много лет не решались экологические проблемы, которые возникли из-за химпредприятия «Усольехимпром». Этот завод был закрыт еще в 2010 году, однако проблемы остались
Президент Владимир Путин направил войска химической защиты в город Усолье-Сибирское в Иркутской области. Глава государства объяснил свое решение тем, что в этом городе много лет не решались экологические проблемы, которые возникли из-за химпредприятия «Усольехимпром». Этот завод был закрыт еще в 2010 году, однако проблемы остались.
Владимир Путин заявил, что объекты хранения отходов химического производства сейчас находятся в аварийном состоянии. «По-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали», - заявил глава государства.
Глава Иркутской области Игорь Кобзев в свою очередь доложил, что все объекты предприятия «Усольехимпром», в том числе почва и подземные воды, «пропитаны опасными химическими веществами».
Владимир Путин поручил Росгвардии взять территорию химпредприятия под охрану и привлечь войска химической защиты для обезвреживания опасных объектов.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин по итогам заседания с участием президента поручил организовать проверку из-за нарушения хранения опасных отходов в городе. По данным ведомства, в Усолье-Сибирском произошла разгерметизация одной из цистерн с химическим веществом, что привело к загрязнению окружающей среды. Когда произошла эта авария, не сообщается.