31 июля 2020, 08:34
В Крыму в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли восемь человек
В республике Крым на трассе «Таврида» в районе Белогорска произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще семь человек, включая двух детей, получили ранения
В республике Крым на трассе «Таврида» в районе Белогорска произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще семь человек, включая двух детей, получили ранения.
По данным РИА Новости, авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла в 06:40 вблизи Белогорска. По предварительным данным, водитель одного из транспортных средств уснул за рулем и допустил столкновение с другим автомобилем.
Znak.com сообщает, что виновником аварии стал водитель микроавтобуса.
Mash в свою очередь сообщает, что микроавтобус ехал из Краснодара в Севастополь и врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом.