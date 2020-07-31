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Общество
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31 июля 2020, 08:23

В Астраханской области в социальном приюте для детей зафиксирована вспышка коронавируса

В Астраханской области в социальном приюте для детей «Любава» зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. По данным на 31 июля, в у 14 из 22 воспитанников оказались положительные тесты на COVID-19

В Астраханской области в социальном приюте для детей зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: kaspyinfo.ru

В Астраханской области в социальном приюте для детей «Любава» зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. По данным на 31 июля, в у 14 из 22 воспитанников оказались положительные тесты на COVID-19.

В Министерстве здравоохранения Астраханской области агентству ТАСС сообщили, что коронавирус был выявлен также у 15 сотрудников приюта.

В ведомстве отметили, что взрослые заболевшие сейчас находятся под наблюдением врачей амбулаторной службы Енотаевской районной больницы. Воспитанники и работники с отрицательными результатами на COVID-19 находятся под медицинским наблюдением как контактные лица.

Источник заражения коронавирусом в приюте «Любава» пока не выявлен. Работа учреждения в связи со вспышкой заболевания приостановлена.

Ранее из-за вспышки коронавируса была приостановлена работа детского лагеря «Астраханские зори».

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