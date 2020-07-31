В Астраханской области в социальном приюте для детей зафиксирована вспышка коронавируса
В Астраханской области в социальном приюте для детей «Любава» зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. По данным на 31 июля, в у 14 из 22 воспитанников оказались положительные тесты на COVID-19
В Астраханской области в социальном приюте для детей «Любава» зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. По данным на 31 июля, в у 14 из 22 воспитанников оказались положительные тесты на COVID-19.
В Министерстве здравоохранения Астраханской области агентству ТАСС сообщили, что коронавирус был выявлен также у 15 сотрудников приюта.
В ведомстве отметили, что взрослые заболевшие сейчас находятся под наблюдением врачей амбулаторной службы Енотаевской районной больницы. Воспитанники и работники с отрицательными результатами на COVID-19 находятся под медицинским наблюдением как контактные лица.
Источник заражения коронавирусом в приюте «Любава» пока не выявлен. Работа учреждения в связи со вспышкой заболевания приостановлена.
Ранее из-за вспышки коронавируса была приостановлена работа детского лагеря «Астраханские зори».